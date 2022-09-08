البابا تواضروس فى عيد النيروز: من براعة الأقباط أن يربطوا الطعام بالإيمان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى أقيم مساء اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسته فى التهنئة: "الأحد القادم سنحتفل بعيد النيروز، رأس السنة القبطية، سنة الشهداء، أو التقويم القبطى فى العام الجديد 1739، وهو من الأعياد الثابتة فى الكنيسة، فى 1 توت وبداية السنة بشهورها القبطية وبالنظام الكنسى الذى فيها، أهنئكم جميعا، وهذا العيد نحتفل به لمدة 17 يوما حتى عيد الصليب.

واحتفالنا ببداية سنة جديدة هو احتفال حلو، فيه كنائس كثيرة تسهر ليلا وتقوم بسهرة تسبحة، وكنائس كثيرة تستعد له، ومن براعة الأقباط عبر التاريخ أنهم اتخذوا من السنة التى اعتلى فيها دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية، وكانت فى سنة 234 ميلادية، فاتخذوها وسموها سنة 1 للشهداء، لأن دقلديانوس كان إمبراطور طاغية وفى عهده استشهد أعداد بالمئات، ليس فى مصر فقط ولكن فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية. فالأقباط بكل براعة جعلوا هذا التاريخ كبدء سنة قبطية، وبقية الشهور نعرفها: توت بابه هاتور...، وصارت السنة القبطية التى نحتفل بها كل سنة.

ومن براعة الأقباط أيضا أنهم استخدموا ما هو نتاج الأرض فى هذا الوقت (سبتمبر الجارى) وأكثر شيئين موجودين: البلح والجوافة، وحتى الترانيم فى مدارس الأحد (يا بلح لونك أحمر..)، وهذه براعة أن نربط الطعام بالإيمان بالمناسبات والأعياد ونحيا بها هكذا، حتى الإنسان البسيط يعرف أنه وقت الجوافة والبلح، وفى كنائسنا بالخارج لا يوجد فى بلادهم الجوافة، فيستورودها منا ويوزعوها على أطفالنا فى مدارس الأحد، فتثبت داخلهم المعانى الروحية مع الترانيم الروحية، كل سنة وأنتم طيبين.

كما نعى قداسة البابا تواضروس الثانى مثلث الرحمات نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام الذى تنيح أمس وأقيمت صلوات تجنيزه ظهر اليوم، وأشاد قداسته بالنموذج الرهبانى والإنسانى الرائع الذى قدمه الأب الأسقف الجليل المتنيح.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقده قداسته فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم.

وقال قداسة البابا فى نعيه: "ودعنا اليوم أحد أحبار الكنيسة الأجلاء والأحباء لقلوبنا جميعا مثلث الرحمات نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى فى جبل القلالى فى محافظة البحيرة، هذا الأسقف المبارك والشيخ الوقور عاش حياته هادئا وصامتا رغم أنه تعرض لمتاعب كثيرة جدا، متاعب من الخارج ومن الداخل، ورغم أنه خدم فى بلاد كثيرة، خدم فى مصر طبعا، وخدم فى إنجلترا وفى السودان، وخدم فى بلاد كثيرة جدا، لكن ربنا سمح فى سنواته العشرة الأخيرة أن يستقر فى دير القديس مكاريوس السكندرى، وهو أحد الأديرة الحديثة، وصار هناك مدبرا وأبا روحيا ومرشدا ومن خلاله كان يساعد نيافة الأنبا باخوميوس – ربنا يعطيه الصحة، من خلاله بدأ ينقل الحياة الرهبانية الأصيلة، الأنبا إيساك راهب من 60 سنة – بعضكم أصغر من ذلك، فشرب البرية وشرب الرهبنة بقدر رائع، وقدم هذه الخبرة، يا لسعادة آباء هذا الدير لأنهم أخذوا هذه الخبرة، نعزى نفوسنا، ونطلب صلواته وهو فى السماء".

واختتم البابا حديثه بالقول: "نعزى الأنبا باخوميوس، ونعزى الآباء رهبان هذا الدير، ونعزى أيضا ديره الذى نشأ فيه (دير السريان) ونيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، وأيضا كل الآباء الأحباء فى دير السريان العامر".