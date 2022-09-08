هزيمة قاسية ... نابولي يقهر ليفربول 4 -1 فى دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - هزيمة مذلة وقاسية مُني بها فريق ليفربول إثر سقوطه أمام نابولي بنتيجة 1-4 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من بيوتر زيلينسكي (هدفين)، أندري زامبو أنجويسا، وجيوفاني سيميوني في الدقائق 5، 31، 44، 47، على التوالي لصالح نابولي، بينا أحرز لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 49.

بهذه النتيجة تواجد فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن أياكس أمستردام المتصدر.

بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط وبفارق الأهداف عن رينجرز الأسكتلندي الذي مني بهزيمة قاسية هو الآخر برباعية نظيفة أمام أياكس.

ووفقاً لشبكة "اوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية سجل جيوفاني سيميوني في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، بعد 25 عامًا و361 يومًا من تسجيل والده دييغو سيميوني في أول ظهور له في المسابقة (هدفان ضد في عام 1996).

وأوضحت الشبكة بعد سلسلة من 150 مباراة دون خسارة ركلة جزاء في جميع المسابقات مع ليفربول، أهدر فيرجيل فان ديك ركلتي جزاء في آخر سبع مباريات له مع الريدز.

تابع أوبتا: "استقبلت شباك ليفربول الهدف الأول في خمس مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد مشترك بين أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب ساوثهامبتون".

وشارك محمد صلاح في المباراة أساسياً الا أنه لم يستطع احراز أو صناعة أهداف خلال المباراة ووضح عليه الغضب عقب تلقي فريقه الهدف الثالث في الشوط الأول من اللقاء.

وخاض محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا 72 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء بازل السويسري أو تشيلسي، وروما وليفربول.

ونجح محمد صلاح خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا في تسجيل 40 هدفاً متضمنة أهدافا في الدور التمهيدى للمسابقة الأوروبية والتي يبلغ عددها 4 أهداف، وصناعة 13 بإجمالي 49 مساهمة تهديفية.نابولي ضد ليفربول

وتاريخياً قبل مباراة الأربعاء التقى نادي نابولي نظيره نابولي في 6 مواجهات أوروبية رسمية بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، و2 في الدوري الأوروبي.

واقتسم الفريقين نتيجة مبارياتهما في البطولات الأوروبية، حيث نجح نابولي في الفوز بمباراتين والتعادل في مثلها وخسارة اثنتين أيضاً، وسجل لاعبو الريدز 5 أهداف، مقابل خمسة أيضاً لصالح أصحاب الأرض.

والتقى ليفربول ونابولي 4 مرات في دوري أبطال أوروبا ، وفاز نابولي مرتين ، وفاز ليفربول بمباراة واحد ، وانتهى التعادل بينهما بمباراة.

وسجل نابولي 4 أهداف في 4 مباريات ضد ليفربول فيما سجل ليفربول هدفين في مرمى نابولي.

وخاض نابولي مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا، رحماني، كيم، دي لورينزو.

خط الوسط: رامبو إنجيسا، زيلينسكي، لوبوتكا.

خط الهجوم: كفارا تسخيليا، أوسيمين، بولياتانو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، ميلنر، إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، لويس دياز.