إيقاف رحلات البالون الطائر فى الأقصر اعتبارا من فجر الخميس

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطة الطيران المدنى إلغاء الطيران بالبالون الطائر من المطار المخصص لها غرب المدينة اعتبارا من باكر الخميس 2022/9/8، وذلك لحين اشعار آخر بسبب دخول بالون حرم مطار الاقصر، مما يهدد حركة الطيران المدنى ويهدد حياة السائحين المتواجدين فى البالون.





وكانت الفترة الاخيرة شهدت بلاغات من الملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولى لكثرة عبور البالونات إلى الشرق بشكل دورى وهذا مخالف للتعليمات والتشريعات وتهديد لأمن وسلامة الطيران بمطار الأقصر. وقررت سلطات الطيران المدنى إيقاف جميع الرحلات حتى يتم الوصول إلى نتائج وإجراءات تمنع عبور البالونات إلى البر الشرقى والبعد عن مسار حركة الطيران المدنى والالتزام بمنطقة البر الغربى بالأقصر.

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