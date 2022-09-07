الصحة: عزل أول إصابة بجدرى القرود لمصرى حاصل على إقامة بدولة أوروبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه فى اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائى العام، فقد ثبتت إيجابية مواطن مصرى للإصابة بفيروس جدرى القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزله فى إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.





وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

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