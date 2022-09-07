في شوط أول مثير ... نابولي يباغت ليفربول بثلاثية بمشاركة محمد صلاح بـدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - مفاجأة كبيرة حققها فريق نابولي على حساب نظيره ليفربول في الشوط الأول ،عندما نجح في تسجيل 3 أهداف نظيفة في شباك الريدز خلال مباراتهما المقامة حالياً، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023. سجل أهداف نابولي كل من زيلينسكي، فيكتور أوسيمين، وجيوفاني سيميوني في الدقائق 5، 31، و45 على التوالي.

نابولي ضد ليفربول

ويدخل أصحاب الأرض مباراة اليوم وهو يقدم مستويات متميزة في الدوري الإيطالي، حيث يحل في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة مستفيداً من فوز صعب خارج الأرض على حساب لاتسيو في الجولة الخامسة من بطولة الكالتشيو.

بينما يأمل نادي ليفربول في تصحيح مساره المتذبذب منذ بداية الموسم الحالي، خاصة بعد التعادل في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد تواجده بالمركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وتأكد غياب هندرسون قائد ليفربول عن مباراة اليوم بعد التأكد من حاجته الى 3 أسابيع للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوكاسل في الجولة الخامسة من البريميرليج.

نابولي ضد ليفربول

وعلى المستوى الفردي يأمل الدولي المصري محمد صلاح في مواصلة سجله التهديفي القوي في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول خلال الموسم الحالي.

وخاض محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا 71 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء بازل السويسري أو تشيلسي، وروما وليفربول.

ونجح محمد صلاح خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا في تسجيل 40 هدفاً متضمنة أهدافا في الدور التمهيدى للمسابقة الأوروبية والتي يبلغ عددها 4 أهداف،وصناعة 13 بإجمالي 49 مساهمة تهديفية.نابولي ضد ليفربول

وتاريخياً التقى نادي نابولي نظيره نابولي في 6 مواجهات أوروبية رسمية بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، و2 في الدوري الأوروبي.

واقتسم الفريقين نتيجة مبارياتهما في البطولات الأوروبية، حيث نجح نابولي في الفوز بمباراتين والتعادل في مثلها وخسارة اثنتين أيضاً، وسجل لاعبو الريدز 5 أهداف، مقابل خمسة أيضاً لصالح أصحاب الأرض.

والتقى ليفربول ونابولي 4 مرات في دوري أبطال أوروبا ، وفاز نابولي مرتين ، وفاز ليفربول بمباراة واحد ، وانتهى التعادل بينهما بمباراة.

وسجل نابولي 4 أهداف في 4 مباريات ضد ليفربول فيما سجل ليفربول هدفين في مرمى نابولي.

وخاض نابولي مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا، رحماني، كيم، دي لورينزو.

خط الوسط: رامبو إنجيسا، زيلينسكي، لوبوتكا.

خط الهجوم: كفارا تسخيليا، أوسيمين، بولياتانو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، ميلنر، إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، لويس دياز.