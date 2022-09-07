توجيه جديد من المصيلحى بشأن الزيادة الاستثنائية فى التموين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحماية الاجتماعية والتى تشمل إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التى تضم ‏أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التى تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر، تصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط.





وأشار الدكتور على المصيلحى، فى بيان نقلته وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، إلى وضع عدد من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم والتى تمتد لـ ‏‏6 أشهر وهى صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة وصرف 2 كيلو جرام ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينيه وبحد أقصى 8 كيلوجرامات سكر ‏للبطاقة الواحدة وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفردها ‏‏4 أفراد فأكثر.

وأضاف المصيلحى، أن ضوابط الصرف شملت أيضا صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط ‏الموضوعة من بداية سبتمر الجارى، منوها بأن عدد ‏السلع زاد إلى 29 سلعة بدلا من 25 سلعة بمنافذ الصرف بعد إضافه 5 سلع جديدة، وهى "السمنة النباتى والتونة والدقيق والمربى ‏والطحينة ".‏

ولفت المصيلحى، إلى أنه يتم إعلام المواطن المستحق بالزيادة ‏الجديدة من خلال رسالة فى بون صرف الخبز، وبرسالة على ‏الهاتف المحمول أيضا بالزيادة المقررة له.‏

وشدد على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدى تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.‏

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أنه سيستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية الأخيرة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى 36 مليون مواطن مستفيد من إجمالى 64 مليون ‏مواطن، يستفيدون من الدعم التموينى، وفقا لما صدر من لجنة ‏العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا بتكلفه إجمالية ستصل إلى 3 مليارات و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة، مؤكد أن عمليات الصرف ‏تتم كالمعتاد من 40 ألف منفذ تموينى متنوع مابين منافذ ‏جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏