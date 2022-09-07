محافظ شمال سيناء يعلن ضوابط صيد السمان والشرشير الصيفى

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، السماح بصيد طائرى السمان والشرشير الصيفى فى مختلف مناطق المحافظة، وذلك وفقا لقرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 162 لسنة 2022، وأن يستمر ذلك حتى 15 نوفمبر المقبل.





وأكد المحافظ - فى بيان - على أن يتقدم المواطنون بطلب الترخيص إلى مجالس المدن التابعين لها، مع سداد الرسوم المقررة بمجالس المدن، واعتبار البوغاز رقم 2 بساحل بحيرة البردويل هو الحد الفاصل فى اختصاص إصدار تصاريح صيد السمان بين مركزى العريش وبئر العبد، ويتم تحديد المسافة المطلوب الترخيص بها لصيد السمان على الساحل بما لا يقل عن 200 متر مقابل رسوم 20 جنيها، ولا تزيد المسافة عن كيلو متر مقابل 100 جنيه، مع إمكان تنسيب المساحات الأقل، ويتم سداد الحصيلة بحساب صندوق حماية البيئة.

وأضاف شوشة أنه بالنسبة للرسوم الخاصة بالبط الشرشير الصيفى يتم ىتحصيل مبلغ 25 جنيها لرخص التعايش و100 جنيه لرخص الهواة، موضحا أن أن هناك عدد من الاشتراطات المنظمة لعملية الصيد.

وشدد المحافظ على أنه لا يسمح مطلقا بتداول السمان أو البط الشرشير حيا فى الأسواق، وأن يتم متابعة ذلك بمعرفة المختصين بالوحدات المحلية بالتنسيق مع مشايخ الصيادين، فضلا عن الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بجائحة كورونا فى مواقع الصيد وأماكن التجميع والذبح.