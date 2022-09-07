جدة - نرمين السيد - أشادت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بالسودان بالدعم المصرى المستمر وتسيير جسر برى يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية لدعم السودان، مؤكدين أن ذلك يعكس حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية.





ورصدت "إكسترا نيوز" فى تقرير لها، ترحيب سودانى واسع النطاق بالدعم المصرى بعد أزمة السيول، حيث أشاد العديد من أبناء السودان بالتحرك المصرى السريع، كما أبرزت وسائل الإعلام السودان، الدعم المصرى.

وقال الدكتور جمال النيل عبدالله، وكيل وزارة التنمية المحلية السودانية فى تصريحات لإكسترا نيوز، إنهم تلقوا الدعم والوقوف المصرى الكريم مع السودان ببالغ السعادة، موجها الشكر للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه باستمرار الدعم المصرى الذى لا ينقطع عن السودان.

كما ثمنت الأحزاب السياسية السودانية، دور مصر تجاه السودان، مشيرين إلى أن الدور ليس جديدا على مصر، معتبرين أن القافلة تعكس مشاعر المحبة التى يكنها الشعب المصرى تجاه شقيقه السودانى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة للسودان الشقيق بعد اجتياح السيول لعدد من المناطق فيها، وقامت الجهات المعنية بتسيير جسر برى يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالى 90 شاحنة نقل للأشقاء فى جمهورية السودان، فى إطار الجسر البرى المتواصل مع جمهورية السودان الشقيقة.

يأتى ذلك بتوجيهات من الرئيس السيسى؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.