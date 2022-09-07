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التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يومًا إضافيًا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهى المرحلة الثالثة فى تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر الجارى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.

 

 

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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