وزير التنمية المحلية يفتتح معرض ”أهلا مدارس” فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - افتتحت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، معرض أهلا مدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى يوفر مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.

وتجوّل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلو الغرفة التجارية في المعرض، وأداروا حوارا مع بعض العارضين، مستفسرين عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، ونسبة الخصم على المعروضات، وكذا حجم الصناعة المحلية.

ويضم المعرض الذى ينظم بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية شارع فيصل، 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، بتخفيضات تصل لـ30%.