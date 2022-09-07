عودة العمل بالمواعيد المعتادة بالخط الثالث للمترو بدءا من الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول و الثاني، بالتنسيق مع شركة "آر. ايه. تي. بي" ديف للنقل كايرو والمسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلي منصور، أنه بدءا من صباح يوم الجمعة القادم الموافق 9 سبتمبر 2022 سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور، فى تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، وآخر قطار مساء من محطة العتبة فى اتجاه محطات عدلي منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور فى اتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة، الأمر الذى كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث .

وناشدت إدارة المترو بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.