شعبة الأدوية تكشف حقيقة نقص «بنج الأسنان» وعلاج الصرع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، حقيقة نقص الأدوية في الأسواق لا سيما «بنج الأسنان».

وأوضح عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن نقص «بنج الأسنان» مشكلة قديمة تعود للعام الماضي، حينما قررت الشركة الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكانت الوحيدة التي تنتج «بنج الأسنان» إحداث عملية تطوير داخلها، وأنتجت مخزون استراتيجي للجوء إليه حين تتوقف الشركة، مضيفا أن الأزمة حدثت حينما نقص المخزون مما أحدث فجوة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن الدولة تدخلت وتم إنشاء مصنع آخر لسد فجوة نقص «بنج الأسنان» قبل عودة الشركة للعمل بكاملة طاقتها، مردفا أنه يتم حاليا إنتاج 60% من حاجة مصر من «بنج الأسنان».

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه لا توجد أزمة أو نقص للأدوية حاليا، لكن تجرى عملية تنظيمية، مضيفا أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للعمل 24 ساعة دون توقف.

بالنسبة لنقص أدوية الصرع، قال عوف، إن هناك دواء واحد ناقص في السوق، لكن يوجد 5 أدوية بديلة مصرية تعطي نفس النتيجة، مؤكدا أن هناك أدوية ناقصة لكن يوجد البديل.