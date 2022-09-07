محافظ الوادى الجديد يفتتح موسم حصاد التمور

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الوادى الجديد، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن المبادرة تأتى فى ظل التوسع المشهود فى زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة فى ضوء المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جمع زكاة التمور لتخصيص عوائدها لصالح الحالات المستحقة ودعم المشروعات والخدمات بالقرى، وذلك من خلال لجان رسمية تتولى عملية الجمع أو تسليم الكميات لمصانع التمور أو الجمعيات الزراعية المركزية، مؤكدًا على أهمية التكافل المجتمعى ودور الأفراد والجمعيات الأهلية فى إحداث التنمية وتحقيق المأمول.

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