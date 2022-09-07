كيرى: برنامج «نوفى» يعتبر نموذجا فى صياغة برامج التنمية لمواجهة تغير المناخ

وقال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ، إن برنامج "نوفى" يعتبر نموذجًا فى صياغة برامج التنمية التى تستهدف مواجهة تغير المناخ"، معربًا عن الدعم الكامل لمبادئ نوفى ولهذه المنصة المهمة، موجهًا التهنئة لمصر على تبنيها هذا البرنامج الطموح.
وعدّد "كيرى" الفوائد التى ستجنيها مصر من هذا البرنامج على الصعيد التنموى، بالإضافة إلى ما ستحققه من رصيد فى مجال تخفيض انبعاثات الكربون.
وأعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى كلمة مسجلة، عن تقديره لبرنامج "نوفى" وما يتضمنه من آفاق تنموية خلّاقة، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبى لمساعدة مصر قدر الإمكان لتنفيذ هذا البرنامج.
فى ذات السياق، أشادت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ببرنامج نوفى، مشيرة إلى أن مشروعات المبادرة يمكن أن تستفيد مما سيقدمه البنك، فى إطار برامج التكيف مع التغيرات المناخية، من حزم تمويل مقدارها مليار و300 مليون دولار.
كما أشاد ممثلو القطاع الخاص، وبنوك الاستثمار الدولية، ببرنامج "نوفى" ومستهدفاته، معربين عن تطلعهم للمساهمة فى تنفيذ وتمويل مشروعات البرنامج.
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