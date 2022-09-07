جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزيرة البيئة الجنوب إفريقية "باربرا كريسى"، وذلك على هامش المشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى ووزيرة البيئة بجنوب إفريقيا يبحثان تحضيرات مؤتمر المناخ COP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.