وسيلة لحياة أفضل.. الإفتاء توضح أحكام تنظيم النسل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن الفتوى فى دار الإفتاء المصرية مستقرة على مشروعية تنظيم النسل، أما الفتاوى التى تعوق تنظيم الأسرة فهى فتاوى صدرت عن غير المتخصصين ولا يجوز أن نلجأ إلا إلى أهل الاختصاص.





ويوضح الفيديو جراف التالى أحكام تنظيم النسل: وذكر مفتى الجمهورية، أن تنظيم النسل هو كل ما يتبعه الزوجان باستعمال الوسائل الصحية التى من شأنها أن تحول دون حدوث الحمل، مؤكدا أنه أمر جائز شرعا، وهو مخالف للإجهاض الذى هو إماتة للجنين بعد حدوث الحمل، لأن الإجهاض حرام شرعا إذا لم توجد الأسباب القوية الملجئة لارتكابه.

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