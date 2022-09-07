عاجل- 10 درجات.. خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2022 / 2023 من 232 درجة إلى 222 درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوى العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فى بيان اليوم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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