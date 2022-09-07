إشادة دولية بجهود مصر فى تدشين برنامج «نوفى»

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اجتماع المائدة المستديرة التى عقدت بحضور ممثلى حكومات عدد من الأطراف الفاعلة فى مجال عمل المناخ، ومؤسـسـات التمويـل الـدوليـة، وشــركاء التنمية على الصـعيـد الثنائى والإقليمى والمتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالى من أجل صافى الانبعاثات الصفرية، لمناقشة الدور المحورى والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفـى"، الذى تم إطلاقه فى يوليو 2022 لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ.





وصدر عن الاجتماع بيان ختامى، أكد أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفـى" تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية فى مصر، وتبنى نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية.

وأشار البيان إلى تطوير وتصميم البرنامج فى ضـوء الارتباط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والسـياسـات المشتركة وكذلك النظم البيئية التى تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، ويتبع نمط التمويل التنموى الميسر، الذى يتيح أدوات للتمويل المبتكر، بما فيها التمويل المختلط.

وأشاد البيان الختامى بجهود مصر فى تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى"، مؤكدا أن البرنامج يتيح للمجتمع الدولى فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخى وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، وإنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخى، كما أنه يقدم نموذجا عمليا قابلا للتطبيق فى جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نموا.

وأعاد البيان التأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التى يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة فى إطار برنامج " نوفى"، من خلال تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد وخفض الانبعاثات ومراعاة مفهوم العدالة المرتبطة بعمل المناخ، وبما يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، والشامل، والمرن، والأخضر.

هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين فرص الحصول على تمويل المناخ نوعا وكما، والعمل سويا من أجل تعظيم العائد والأثر من أدوات تمويل العمل المناخى لهذه المشاريع، لدعم وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبنى نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية.

وشدد البيان على الدور الرئيسى الذى لا غنى عنه للقطاع الخاص كشريك استراتيجى يساهم فى نجاح البرنامج، والاعتراف بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تعزيز الممارسات المستدامة للشركات الاستثمارية من خلال استثمار مسؤول وعميق الأثر.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، تتضمن: صندوق أبوظبى للتنمية، وأفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقى، والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وتحالف جلاسكو المالى من أجل صافى الانبعاثات الصفرية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ووكالة اليابان للتعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة.