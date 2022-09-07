العاصمة الإدارية تستقبل وفدا إعلاميا سودانيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفدا من أبرز الإعلاميين العاملين بوسائل الإعلام المختلفة بجمهورية السودان الشقيقة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى ينظم دورات تدريبية للإعلاميين الأفارقة بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث يشتمل البرنامج التدريبى على زيارات لبعض المشروعات القومية التى تعبر عن إنجازات الدولة المصرية الحديثة والتى يأتى من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة.





وذكرت الشركة، اليوم الأربعاء، انه تم استقبال الوفد بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتقديم شرح كامل للمشروع بكافة تفاصيله ومراحله مع عرض فيلم وثائقى حديث عن المشروع تلى ذلك الاستماع إلى الأسئلة المختلفة للإعلاميين والإجابة عليها والتى تركزت حول مدة التنفيذ والتكلفة المالية ومصادر التمويل وتوقيت انتقال الحكومة والسفارات للعاصمة الإدارية الجديدة ومدى الالتزام بمقتضيات استدامة المدن ومواصفات المدن الذكية من حيث البنية التحتية والبرامج اللازمة. وأجرى الوفد زيارة ميدانية لموقع العاصمة وزيارة العديد من الأماكن منها كاتدرائية ميلاد المسيح، والحى الحكومى، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وساحة الشعب ومنطقة الأعمال المركزية. وبنهاية الزيارة أبدى الوفد السودانى إعجابه بما تم بالمشروع خصوصا ما تم تنفيذه بالحى الحكومى والبرج الأيقونى الذى يعد الأطول فى إفريقيا ونحن بدورنا نتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إلقاء الضوء على مشروع العاصمة الإدارية.

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