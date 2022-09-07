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عمر شويل - جدة بدأ اليوم السابع من سبتمبر لعام 2002 فتح باب التقدم لـ جامعة حلوان الأهلية الجديدة لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى حيث استقبلت اليوم طلاب شهادات المعادله لاستلام صور من أوراقهم تمهيدا لرفعها لتنسيق الجامعات، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان أمام محطة مترو جامعة حلوان، فى إطار سلسة اللقاءات اليومية التي تنظمها جامعة حلوان الأهلية، للإجابة عن تساؤلات المتقدمين لها.

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن خطوات التسجيل والقبول للألتحاق بها

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية من قبل أن الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية عام 2022) المتقدمين بشكل مباشر للقبول بكليات ( التجارة – الهندسة – الفنون والفنون التطبيقية) بجامعة حلوان الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 بناءا على تعليمات وزارة التعليم العالي الصادرة في هذا الشأن. وقال منسق الجامعات الأهلية الأربع، الدكتور محمد عبدالحميد شعيره أن امتحانات التقدم والقبول تعتبر إحدى أهم مميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمستقبلية التى تطرحها منظومة الجامعات الأهلية الأربع، حيث تهدف الاختبارات التى تعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أى تدخل بشرى إلى قياس قدرات الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التى يرغب في التقدم لها.

متي أنشأت الجامعة

قامت جامعة حلوان بالإعداد بإنشاء جامعة حلوان الأهلية، في 24 سبتمبر 2019، حيث قامت وزارة التعليم العالى باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة ووافق مجلس جامعة حلوان على إنشاءها، في 20 فبراير 2021، وضع وزير التعليم العالى حجر الأساس لإنشاء جامعة حلوان الأهلية، بعد فترة تجاوزت 45 عاما عندما وضع حجر الأساس للجامعة الأم وهى جامعة حلوان

الكليات التابعة للجامعة

الصيدلة.

الطب.

الرعاية الصحية.

طب الأسنان.

الفنون والإبداع.

الحاسبات والتقنيات الرقمية.

خطوات التقديم والتسجيل بالجامعة على النحو التالي

ملئ طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط.

طباعة استمارة الكشف الطبي، وسيتم تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها، علمًا بأن يوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

عقد لقاء تعريفي للطلاب مع منسقي البرامج بمقر مجمع الفنون والثقافة وسيتم تحديد موعده لاحقًا.

سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل طالب من خلال الرابط

على الطلاب المرشحين للالتحاق بكليتي الهندسة والفنون التطبيقية تحديد رغباتهم «كرغبة أول ورغبة ثانية» في البرامج المتاحة بالكلية.

يقوم الطلاب بتحميل صور الأوراق التالية «شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية» للحصول على القبول المبدئي ولاستخراج كود سداد الرسوم الدراسية.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والاجنبية) الذين لم يتقدموا للتنسيق الحكومي في العام الجامعي. 2022/2023:

إفادة موثقة ومختومة من مكتب التنسيق (مقره جامعة عين شمس بالعباسية بمحافظة القاهرة) بالمجموع الاعتباري للطالب.

صورة طبق الأصل من شهادة النجاح الأصلية مستوفاه جميع التصديقات والأختام.

صورة شهادة الميلاد المصرية كمبيوتر.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

صور بطاقة الرقم القومي لولي الامر.صورة المستند الذي يفيد الاقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منه على الشهادة .صورة طبق الأصل من شهادة التحركات من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.على الطالب المتقدم للتقديم المباشر لأحد كليات جامعة حلوان الأهلية (التجارة- الهندسة -الفنون والفنون التطبيقية ) التاكد من أن مجموعه الاعتباري يتناسب مع الحد الأدني المعلن للقبول بجامعة حلوان الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 قبل حضوره للجامعة.سيتم استلام اوراق الطلاب المتقدمين لجامعة حلوان الأهلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/9/2022 بمقر مركز الفنون والثقافة بالحرم الجامعي بعين حلوان.

للتواصل واتس اب 01118054164.

طلاب الشهادات المعادلة

إيصال تسليم الأوراق بمكتب التنسيق.

بيان يوضح المجموع الاعتباري للطالب.

صور الأوراق الخاصة بالطالب والتي تم تقديمها بمكتب التنسيق.

الحد الأدنى للقبول بجامعة حلوان الأهلية

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة حلوان الأهلية (الفنون والفنون التطبيقية 316 درجة بنسبة 77.04 – الهندسة 292 درجة بنسبة 71.22 – التجارة 273 درجة بنسبة 66.59).