انت الان تتابع خبر طقس العرب يعلن حالة الطقس خلال 5 ايام.. نشرة كتابية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف موقع طقس العرب عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من اليوم الأربعاء حتي يوم الأحد القادم الموافق 12 سبتمبر 2022 على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح موقع طقس العرب أن سوف يسود طقس حار نسبياً ورطب على المناطق الشمالية سوف تستمر حتى محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلي أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، مشيراً أن سوف يكون هناك شبورة المائية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر في الكثير من الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي محافظات القاهرة الكبري شمال البلاد.

وأضاف سوف يكون هناك زيادة في درجات الحرارة على الكثير من المناطق بسبب بعض الكُتلة الهوائية الموجودة في السماء، فيما ترتفع درجات الحرارة و أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق بداية من يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2022 حتي يوم الأحد الموافق 12 من الشهر نفسه.