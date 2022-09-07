انت الان تتابع خبر عاجل – السيسي : هناك 20 دولة مسؤولة عن التغيرات المناخية ونحتاج لأكثر من 700 مليار دولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يحتاج إلي ما يقارب 800 مليار دولار بشكل سنوي لتخفيف حدة التغيرات المناخية التي أصحبت حالياً في مقدمة أولويات أجندة التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 20 دولة حول العالم لديها 80% من المسؤولية في التأثير في التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية، ولذلك يجب على هذه الدول المساهمة بالقدر الأكبر في عملية تخفيف حدة تغير المناخ.

وأشار السيسي، أن هناك الكثير من الدول النامية حول العالم بحاج إلي مساعدتها ما يتعلق بالتغيرات المناخية التي باتت تشغل بال الكثير من الشعوب.