انت الان تتابع خبر بـ170 جنيه بس- الحق خد لقاح الإنفلونزا السنوى في هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت مراكز تطعيمات المصل واللقاح “فاكسيرا”، أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوى أو الموسمي خاصة مع بداية شهر سبتمبر الحالي وانتهاء فصل الصيف خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت فاكسيرا أن توفير لقاح الإنفلونزا السنوي الرباعي بجميع مراكز تطعيمات التابعة لها في الكثير من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية:

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا: