بـ170 جنيه بس- الحق خد لقاح الإنفلونزا السنوى في هذه الأماكن

وأعلنت فاكسيرا أن توفير لقاح الإنفلونزا السنوي الرباعي بجميع مراكز تطعيمات التابعة لها في الكثير من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية:
أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا:
2 – فرع الشركة بمدينة الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282
3 – فرع نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440
4 – فرع نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599
5 – فرع نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777
6 – فرع نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720
7- فرع مدينة 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662
8- فرع داخل داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555
9 – الوطنية مول – حي لوران في محافظة الإسكندرية: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.
10 – مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.
سعر لقاح الإنفلونزا في مراكز فاكسيرا:
يبلغ سعر لقاح الإنفلونزا في مراكز فاكسيرا 170 جنيهًا