أخبار مصرية

بـ170 جنيه بس- الحق خد لقاح الإنفلونزا السنوى في هذه الأماكن

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بـ170 جنيه بس- الحق خد لقاح الإنفلونزا السنوى في هذه الأماكن والان مع التفاصيل
 
رياض - احمد صلاح - حددت مراكز تطعيمات المصل واللقاح “فاكسيرا”، أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوى أو الموسمي خاصة مع بداية شهر سبتمبر الحالي وانتهاء فصل الصيف خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت فاكسيرا أن توفير لقاح الإنفلونزا السنوي الرباعي بجميع مراكز تطعيمات التابعة لها في الكثير من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية:

 أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا:

 
1- المركز الرئيسي للشركة: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

2 – فرع الشركة بمدينة الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

3 – فرع نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

4 – فرع نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

5 – فرع نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

6 – فرع نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

7- فرع مدينة 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

8- فرع داخل داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

9 – الوطنية مول – حي لوران في محافظة الإسكندرية: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

10 – مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.

سعر لقاح الإنفلونزا في مراكز فاكسيرا:

يبلغ سعر لقاح الإنفلونزا في مراكز فاكسيرا 170 جنيهًا

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا