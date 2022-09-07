تظلمات بطاقة التموين 2022.. طريقة التقديم فيها من هنا سهلة وسريعة

انت الان تتابع خبر تظلمات بطاقة التموين 2022.. طريقة التقديم فيها من هنا سهلة وسريعه والان مع التفاصيل

طريقة التقديم في تظلمات بطاقة التموين 2022

تقديم صورة بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد بطاقة التموين أو شهادات الميلاد لكل أفراد البطاقة.

بون الخبز الذي يصرف به ومسجل فيه رسالة إثبات الدخل الشامل أو امتلاك سيارة.

بيان فيه الأجر الشامل الذي يحصل عليه شهرياً صاحب البطاقة من جهة عملة الحكومية وعليها ختم الجمهورية.

شهادة من المرور عليها ختم وزارة الداخلية بخصوص بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها، وإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 وأحدث.

عدم قبول أوراق التظلمات من المواطنين إلا عن طريق مكاتب التموين أو الإدارات التموينية، ويكون وفقاً للنطاق الجغرافي لعنوان الرقم القومي لصاحب البطاقة.

عدم قبول الأوراق في مديريات التموين.

المهمة الخاصة بمديريات التموين في استلام الملفات من الإدارات والمكاتب، وبعدها إرسالها لديوان عام وزارة التموين لبدء فحصها وبحث عودة المحذوفين من جديد في حال استحقاق حصولهم عليه.

رياض - احمد صلاح - بدء عدد كبير من المواطنين الذين تم حذفهم من الدعم بدئوا يبحثون عن طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2022، وسوف نقدم لهم اليوم أسها طريقة لتقديمها وهم ممن لديهم سيارة ملاكي حديثة الموديل 2018 وأحدث أو تخطي دخلهم الشامل عن 9600 جنيه في الشهر.