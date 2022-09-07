«رابطة الأندية» تجتمع الخميس لاختيار مجلس إدارة جديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 08:28 مساءً - تجتمع رابطة الأندية المصرية المحترفة، غدا الخميس لاختيار مجلس إدارة جديد، حيث تنص اللائحة على اختيار مجلس إدارة كل موسم، وينتهى عمل المجلس بانتهاء الموسم الكروي.

ويتكون مجلس الرابطة من 5 مرشحين عن الأندية، يجرى انتخابهم من فرق الدوري الممتاز، ومرشحان يختارهما اتحاد الكرة بالتعيين.

ورشح النادي الأهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة الحالي على نفس المنصب في المجلس الجديد، كما اختار نادي الزمالك خالد رفعت ليكون ضمن مجلس الرابطة .

وحصل أحمد دياب رئيس رابطة الاندية الحالي علي تأييد من 12 نادي للاستمرار في منصبه، فيما رشحت أندية طلائع الجيش والداخلية وحرس الحدود إيهاب شعبان، فيما اختار نادي المصري البورسعيدي شريف صالح ليكون ضمن المجلس، بينما يختار اتحاد الكرة اسمين للتواجد في مجلس الرابطة .

وتحسم الرابطة بمجلسها الجديد والاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام موعد قرعة الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل، بعد قرابة شهر ونصف من الراحة التى حصلت عليها الأندية عقب انتهاء الموسم المنقضي فى نهاية أغسطس الماضي.