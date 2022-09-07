الصحة تشن حملات لتمشيط أسواق الغذاء فى الشرقية

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 77 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما أعدمت 7 أطنان و583 كجم لحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة.
وأعدمت الحملات ما يقرب من 3 أطنان عصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 603 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وحررت 415 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.
وأكد الدكتور خالد فوزى، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
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