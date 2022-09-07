عاجل.. كلمة مدبولى فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت اليوم، الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقرر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهد أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك فى إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر فى قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخى، وحشد جهود المجتمع الدولى نحو تمويل المناخ فى القارة، كما تعقد لأول مرة فى النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.

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