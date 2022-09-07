عاجل.. مدبولى: حددنا مشروعات بـ20 مليار دولار لمكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولى من العاصمة الإدارية، شدد مدبولى على أن الدولة المصرية ستعمل على ضخ استثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة تحقق الاستفادة للجميع.

وتابع: "سنعمل على تنسيق كافة الجهود لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ"، مبينا أنه تم العمل على رفع وتخفيف حدة وآثار تغيرات المناخ.

وأضاف أنه تم التركيز على ضرورة وجود البحث العلمى والمعرفة، للعمل على وجود حلول لآثار التغيرات المناخية، قائلا: "برنامج "نوفى" هو مبادرة تستهدف تحقيق أهداف الدول فى مكافحة التغير المناخى".