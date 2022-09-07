شكرى يبحث مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة التحضيرات الجارية لـ COP27

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة ⁧‫أمينة محمد‬⁩، وذلك على هامش مشاركتهما فى النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولى المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لضمان نجاح المؤتمر وتعزيز عمل المناخ الدولى.

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