عضو بـ"أمناء الحوار الوطنى": لا أحد يتدخل فى أعمالنا.. وإدارة الحوار مؤشر لنجاحه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المناقشات التى تتم داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى تمتع بالحرية الكاملة.

وأضاف "عبد القوى:" كل وحد داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى يتحدث بأريحية شديد ويقول رأيه بوضوح وصراحة كاملة، ولا توجد أية حواجز" قائلا:" لم نتلق ية إملاءات من الخارج أو أى أحد يتدخل فى أعمالنا فضلا عن أن جميع قراراتنا تتم بالتوافق".

وأشار إلى أن إدارة الحوار الوطنى التى تتمع بالحرية مؤشر لنجاحة وتؤكد أن الحوار الوطنى سيخرج بنتائج إيجابية تفيد الوطن والمواطن.

وكان نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، كتب الكثير عن الحوار الوطنى عبر صفحته، مشددا على أن كل القرارت التى تؤخذ تكون بالتوافق.

وكتب البرعى عبر صفحته: "أنا بكتب حاجات عن الحوار الوطنى على صفحتى.. لكن عايز أقول حاجة بمناسبة بعض ما نشر من أخبار.. كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى تؤخذ بالتوافق دون تصويت وفى الجلسة الأخيرة تمت مناقشة كل الأسماء المطروحة ورأى المجلس أن بعض الأسماء مهم جدا أن تكون موجودة فى المناقشات باعتبار أن مقررو اللجان ومساعديهم قد لا يشاركوا فى المناقشات بفاعلية".

تابع، "وبالتالي لم يتم اختيارهم لتلك المناصب .. وجرى توفيرهم لإثراء جلسات الحوار الوطني .. بعض من تم اختيارهم مقررين او مقررين مساعدين اعتذروا عن قبول الاختيار مفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من ايصال رأيهم بسهوله - لا استطيع ان اقول اسمائهم الا ان اعلنوا هم، ولكن يعرف بعضهم المنسق العام واحدهم ابلغني ذلك بنفسه وأعتذر لى.