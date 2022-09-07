جامعه قناة السويس تستعد لبدء العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح مندور، فى بيان صحفى اليوم الاربعاء، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد تبدأ السبت 1 أكتوبر 2022 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 اسبوعا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

وكان مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ناقش خلال اجتماعه آخر استعدادات الكليات للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023.

وشدد الدكتور محمد عبد النعيم على ضرورة الانتهاء من أعمال صيانة المدرجات، مطالبا بعمل حصر لاحتياجات الأقسام العلمية لتوفيرها فى أسرع وقت، والانتهاء من إعداد جداول المحاضرات والدروس العلمية، مع التأكيد على أن تكون الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس معلنة للطلاب بطريقة واضحة.

وأشار عبد النعيم، إلى الانتهاء من أعمال كنترولات الفصل الدراسى الصيفى ودور سبتمبر، وإعداد كشوف الانتدابات، موجها بضرورة التنسيق الداخلى للطلاب الجدد على البرامج الدراسية مع إعداد القوائم النهائية للطلاب فى جميع الفرق والبرامج الدراسية، معلنا عن فتح باب التسجيل لمقررات برامج الساعات المعتمدة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تصميم مطويات خاصة للطلاب الجدد للتعريف بالأنشطة المختلفة، مع إعداد حملات توعية للطلاب بواجباتهم وحقوقهم والتجهيز لاستقبال الطلاب الجدد.