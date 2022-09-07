محافظ القاهرة: منع الحفر نهائيا فى الشوارع المطورة إلا فى حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبدالعال محافظ القاهرة على سرعة انتهاء شركات المرافق من إرسال خطتهم السنوية للمحافظة للتنسيق مع الأحياء عند تنفيذ الخطة الاستثمارية بها لعدم حفر الشوارع مرة أخرى بعد تطويرها، مؤكدا أن الشوارع التى سيتم الانتهاء من تطويرها لن يسمح بالحفر فيها نهائيا إلا فى حالة الطوارئ كحدوث كسر فى ماسورة.





جاء ذلك خلال رئاسة محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعين لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمنطقتين الغربية والجنوبية. وأكد المحافظ كذلك على رؤساء الأحياء بعمل فرق عمل وتوزيع المهام داخل الحى للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية، ومتابعة أعمال النظافة والرصف والإنارة وإزالة الاشغالات، مع التنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتطوير الشوارع والميادين. كما أكد على رؤساء الأحياء بضرورة استلام أعمال إعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة. وشدد محافظ القاهرة أيضا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدا على ضرورة تخصيص لقاء أسبوعى للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة بإستمرار لاستقبالهم، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتقديم الخدمات للمواطنين.

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