وزير الخارجية يلتقى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ "جون كيرى"، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى Egypt ICF المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وفى تصريحات للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح أن اللقاء بحث أوجه التشاور والتنسيق الجارى بين مصر والولايات المتحدة فى مجال تغير المناخ، حيث ثمن الجانبان مستوى التعاون القائم بينهما فى شتى موضوعات عمل المناخ الدولى، وتبادلا الرؤى ووجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية فى هذا الصدد، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية وحشد تمويل المناخ. كما أشار السفير أبو زيد إلى تناول المقابلة الترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، فضلا عن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لأهم الموضوعات المطروحة على أجندته، وهو ما أكد معه الجانبان أهمية مواصلة التشاور فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم فى خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة.

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