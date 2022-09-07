محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى كفر سعد

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقطاعات المختلفة والتى تجرى بمرحلتها الأولى بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد.





واستعرضت محافظ دمياط، وفقا لبيان، نسب التنفيذ لأعمال المبادرة بالكامل، وكذلك عرض متوسط النسب لأعمال المرافق بعدة قطاعات موجهة بتذليل كافة المعوقات التى قد تبطئ عملية التنفيذ وذلك لاستكمال تلك المشروعات والبدء فى أعمال الرصف.

وفى سياق متصل، تابعت المحافظ الأعمال الجارية بمشروعات التطوير والإنشاء الجديد للوحدات الصحية ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف والوحدات الاجتماعية والكبارى والمدارس ومكاتب البريد وأيضا الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء المجمعات الحكومية والزراعية وسكن كريم، كما بحثت الموقف الخاص بملف إنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة وتأهيل الترع.

وشددت منال عوض، على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية لجميع الأعمال المدرجة بالمبادرة، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول وحريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال محاور المبادرة وإتاحة كافة الخدمات لأهالى القرى.