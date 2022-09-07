واستعرضت محافظ دمياط، وفقا لبيان، نسب التنفيذ لأعمال المبادرة بالكامل، وكذلك عرض متوسط النسب لأعمال المرافق بعدة قطاعات موجهة بتذليل كافة المعوقات التى قد تبطئ عملية التنفيذ وذلك لاستكمال تلك المشروعات والبدء فى أعمال الرصف.
وفى سياق متصل، تابعت المحافظ الأعمال الجارية بمشروعات التطوير والإنشاء الجديد للوحدات الصحية ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف والوحدات الاجتماعية والكبارى والمدارس ومكاتب البريد وأيضا الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء المجمعات الحكومية والزراعية وسكن كريم، كما بحثت الموقف الخاص بملف إنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة وتأهيل الترع.
وشددت منال عوض، على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية لجميع الأعمال المدرجة بالمبادرة، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول وحريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال محاور المبادرة وإتاحة كافة الخدمات لأهالى القرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى كفر سعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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