عمرو هاشم ربيع: كل ما يدور داخل مجلس أمناء الحوار الوطني يتم بالتوافق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل ما يدور داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى يتم بالتوافق دون تصويت باستثناء المسائل الإجرائية تكون بـ"التصويت"، وهو الأمر الذى يعطى إثراء لجلسات الحوار الوطنى.

وأوضح "ربيع" في تصريحات صحفية، آليات اختيار المقررين، وأنه تم بناءً على 4 معايير هي: "1- التوازن بين القوة السياسية المختلفة، 2-القدرة على الإدارة، 3-التخصص، 4- وجود عناصر نسائية"، وجميع هذه المعايير أيضا وضعت بالتوافق بين الأعضاء.

جدير بالذكر أن نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد كتب عن تفاصيل الحوار الوطنى عبر صفحته، مشددا على أن كل القرارت التى تؤخذ تكون بالتوافق.

وكتب البرعى عبر صفحته: "أنا بكتب حاجات عن الحوار الوطنى على صفحتى.. لكن عايز أقول حاجة بمناسبة بعض ما نشر من أخبار.. كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى تؤخذ بالتوافق دون تصويت وفى الجلسة الأخيرة تمت مناقشة كل الأسماء المطروحة ورأى المجلس أن بعض الأسماء مهم جدا أن تكون موجودة فى المناقشات باعتبار أن مقررو اللجان ومساعديهم قد لا يشاركوا فى المناقشات بفاعلية".