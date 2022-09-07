وزير القوى العاملة يعقد أول اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأربعاء مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة،مشيدا بتنفيذ المبنى بهذا الشكل المتميز والراقي، كما أول اجتماع له بالمقر الجديد.

وحضر الاجتماع كل من أشرف صادق مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومحمد كمال مدير عام إدارة التحول الرقمي، وشيماء محمود مدير إدارة البرامج التخصصية، ومحمد النحاس مدير إدارة التقييم والمتابعة.

وقال الوزير في بيان له، إنه سينقل العمل بالوزارة نقلة تكنولوجية تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، كما باشر بعض أعمال الوزارة بمكتبه بمبنى الوزارة الجديد.

واستمع الوزير في جولة تفقدية لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،رئيس اللجنة المختصة بمتابعة ‘جراءات الإنتقال للعاصمة، كما تفقد مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات،ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية،والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات.

وعقد شحاتة أول اجتماع له بالمقر الجديد، مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال "للعاصمة"لبحث الموقف الحالي بشأن الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدى جاهزية الوزارة لذلك، فضلا عن البدء في تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهًا بأهمية تدريب العاملين وتأهيليهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.

وجدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من 7طوابق، و271 مكتب بمساحة 18788متر مربع.