وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً فى ضوء الدور المهم الذى قام به خلال السنوات الماضية كشريك فى نجاح العملية التنموية فى مصر، ومعرباً سيادته عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك فى ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فى الدولة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، خاصةً فى مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما فى ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفى ضوء الزخم العالمى الذى تحظى به قضية التغيرات المناخية.
من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدةً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدةً بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الاخضر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته فى تمويل المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، فى ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يستقبل رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.