عاجل.. السيسى يستقبل رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً فى ضوء الدور المهم الذى قام به خلال السنوات الماضية كشريك فى نجاح العملية التنموية فى مصر، ومعرباً سيادته عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك فى ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فى الدولة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، خاصةً فى مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما فى ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفى ضوء الزخم العالمى الذى تحظى به قضية التغيرات المناخية.

من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدةً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدةً بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الاخضر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته فى تمويل المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، فى ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.