السيسى: مصر الأولى عالميا فى مجال معالجة المياه بطريقة ثلاثية متطورة

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس السيسى على أهمية التوافق الدولى حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية فى هذا المجال لرفع قدراتها، مضيفا أن قارة أفريقيا هى الأكثر تأثيرا وتضررا من التغيرات المناخية على الرغم من أنها الأقل مساهمة ونحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الافريقية فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى كلمة للرئيس السيسى خلال مشاركته فى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سامح شكرى وكبار رجال الدولة وعدد كبير من الشخصيات الأفريقية والدولية.

وقال الرئيس السيسى إن منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى أقيم العام الماضى فى شهر سبتمبر وهذا العام فى مصر، يشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وأكد الرئيس على الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التى بدأت تبقى وجود فى وجدان وفكر العالم حاليا وكذلك على أولويات أجندة التنمية المستدامة، وأضاف السيسى: المؤتمر والمنتدى الذى يعقد فى مصر يؤكد على أن جهود التكييف مع آثار التغير المناخى تعانى نقص فى التمويل على الرغم من اتفاقى مع ما ذكر من الضيوف بأن مجابهة تكلفة التغير فى المناخ أفضل بكثير من تكلفة التغيرات المناخية نفسها.

وتابع السيسى: "اسمحولى فى البداية أن أرحب بكم جميعا ضيوف مصر الكرام وسعيد بوجودكم فى المنتدى، وأرحب أيضا بكل المتحدثين اللى كانوا موضوعيين وملهمين فى تناول هذه القضية المهمة وهى قضية تغير المناخ".

وأوضح الرئيس أن مصر فى إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ نوفمبر القادم والذى يأتى فى سياق عالمى يتسم بتحديات متعاقبة وهذا يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة كمجتمع دولى لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التى انعكست فى اتفاق باريس ومؤتمر المناخ العام الماضى.

وأضاف السيسى أن مصر كانت أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وكان البعد البيئى محور أساسى فى كافة القطاعات التنموية، مضيفا: فى مصر كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بفعالية كبيرة جدا فى كافة المجالات وأطلقنا قمة المشروعات الخاصة بهذا الملف.

وأوضح السيسى أن مصر أطلقت من سنة ونصف قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو "حياة كريمة".. وتم وضع رقم وقتها تقريبا حوالى 750 مليار جنيه قد يزداد إلى أرقام أكثر نتيجة الظروف التى يمر بها العالم.. والهدف من المبادرة المساهمة فى تحسين حياة 60 مليون مواطن بالريف المصرى.. وبنتكلم عن مياه الشرب والطاقة والصرف الصحى ومعالجة مياه.. مضيفا: وأقدر أقول بمنتهى التواضع أن مصر ببرامجها اللى بتشتغل عليها فى تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 فى العالم فى مجال معالجة المياه بطريقة ثلاثية متطورة، طبقا لمعايير الصحة العالمية.. عبر برنامج وطنى ضخم جدا للاستفادة من كل نقطة مياه، ولا يترتب عليه أى تلوث فى البحيرات والبيئة والبحر المتوسط".

وتابع الرئيس: "المرحلة الأولى من " حياة كريمة " ستنتهى هذا العام.. والثانية أول العام المقبل.. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لنصف سكان مصر".

وأشار السيسى إلى أهمية تطوير التكنولوجيا بهدف الحد من الانبعاثات الحرارية، مضيفا: "مهم جدا نشير إلى تطوير التقنيات التكنولوجية لإيجاد عالم خالى من الانبعاثات الحرارية.. ونحن فى مصر عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف الرئيس: لدينا فرص لتوليد 10 آلاف ميجا وات، سواء طاقة رياح أو شمسية.. ولدينا إمكانيات ضخمة جدا تستطيع مصر من خلالها لإيجاد طاقة نظيفة أو الهيدروجين الأخضر.. وده هد شغالين فيه بشكل كويس".

وتابع الرئيس: "كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والتى ترتكز على موضوعات الأمن المائى والغذائى والطاقة، كما يوجد لدينا جهود متعددة فى إنتاج الطاقة المتجددة ومحطة بنبان فى أسوان من أكبر المحطات فى العالم ومستمرون فى هذا المجال".

وأوضح السيسى أن العاصمة الإدارية الجديدة هى جزء من برنامج مصرى ضخم فى مدن الجيل الرابع الذكية التى تقلل تماما من الانبعاثات، وهى ضمن 20 مدينة تقيمها مصر، مضيفا: "أخدنا هذا الخيار رغم أنه ضاغط علينا اقتصاديا، فى ظل الظروف التى مر بها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وفى ظل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، ولكننا استمرينا فى هذا البرنامج، وتابع السيسى: "نسبة الاستثمارات الخضراء فى مصر وصلت حوالى 40% من نسبة الاستثمارات العامة، وستصل إلى 50% فى 2025".

وأضاف السيسى أن مصر تساهم بحوالى 0.6% من إجمالى الانبعاثات، ورغم ذلك تعد الأكثر تعرضا لتغير المناخ.. والضرر الواقع عليها كبير جدا، ويجب تكاتف الجهود الأممية لتقديم الإعانات لضحايا الكوارث البيئية، وهناك 20دولة فى العالم هما الأكثر تسببا فى تقديم الانبعاثات وتغير المناخ بالعالم وهناك دول أفريقية كثيرة مساهمتها الأقل والضرر الواقع عليها كبير.

وتعليقا على كلمة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة.. أكد الرئيس السيسى على أهمية الالتزام بتحقيق أجندة العمل المناخى متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتحديد شكل ومستقبل البشرية وأهمية تكاتف الجهود الأممية لتقديم الإعانات لضحايا الكوارث البيئية.

وثمن الرئيس السيسى، كلمة المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ "جون كيرى" التى ألقاها بالمنتدى، قائلا: "كلمة ملهمة وموضوعية ولديه تقدير لحجم الإرادة فى المشاركة لمجابهة هذا التحدى.. ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة للتخفيف من آثار التغير المناخى فى أفريقيا خاصة فى مجال انشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحى وتدوير المخلفات وتقديم الدعم الفنى.

وأشاد السيسى، بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبى، معربا عن تطلعه فى البناء والتعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيزه، متابعا: "هنجهز مشروعات مدروسة بشكل جيد جدا وقوية وتساهم بشكل متميز فى هذا المجال وكذا مجال التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئة والقطاع الخاص لدعم الفجوة المالية المطلوبة لتمويل الاستثمارات فى هذا المجال باعتبار القطاع الخاص الأقدر على تنفيذها.

واختتم السيسى كلمته: "أتمنى لكم التوفيق فى هذا المنتدى.. وخلال نوفمبر القادم سنتحرك بفعالية وقوة من أجل هذا الموضوع الأهم للبشرية بالكامل".

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، قد أكد ان المنتدى يتضمن عددا من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر تمهيدا لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والفكر