التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهى المرحلة الثالثة فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 8 سبتمبر الجارى.





جاء ذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته. وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.eg

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