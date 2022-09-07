برلمانية: لا توجد خطوط حمراء أثناء المناقشات داخل مجلس أمناء الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - قالت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن ما قاله نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار بشأن كيفية إدارة الجلسات داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى صحيحة.

وأكدت أميرة صابر، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد خطوط حمراء فى المناقشات والجميع يطرح أفكاره وأراءه بكل أريحية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يتكلمون بكل المقتنعين به.