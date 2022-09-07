نجاد البرعي: لم أر في حياتي مجلساً أكثر تناغمًا من "أمناء الحوار الوطني"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك حالة من التناغم غير المسبوقة داخل قرارات المجلس بشأن ما يتم اتخاذه من قرارات، على عكس مجالس أخرى كثيرة شارك فيها.

وكتب البرعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بكتب حاجات عن الحوار الوطني علي صفحتي.. لكن عايز أقول حاجة بمناسبة بعض ما نشر من أخبار كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني تؤخذ بالتوافق دون تصويت".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "في الجلسة الأخيرة تمت مناقشة كل الأسماء المطروحة ورأي المجلس أن بعض الأسماء مهم جدا أن تكون موجودة في المناقشات باعتبار أن مقرري اللجان ومساعديهم قد لا يشاركون في المناقشات بفاعلية وبالتالي لم يتم اختيارهم لتلك المناصب وجري توفيرهم لإثراء جلسات الحوار الوطني".

وأضاف: “بعض من تم اختيارهم مقررين أو مقررين مساعدين اعتذروا عن قبول الاختيار مفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من إيصال رأيهم بسهولة - لا أستطيع أن أقول أسمائهم ألا أن أعلنوا هم، ولكن يعرف بعضهم المنسق العام وأحدهم أبلغني ذلك بنفسه واعتذر لي وبعض من كنت شخصيا أرغب في أن أطرح أسماؤهم مقررين ارتأيت أنهم لو كانوا في صفوف المتحاورين في اللجنه سيكونوا أكثر نفعًا بالنظر لما تصورته من تشكيل للجنة".

وتابع: "أنا دخلت مجالس كثيرة في حياتي ولكني لم أر مجلسا متناغما -علي الأقل في الظاهر والنيات عن الله - ومستقلا أكثر من مجلس أمناء الحوار الوطني وإن سارت الأمور كما أشتهي وارغب سيكون هذا المجلس ومنسقه العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية التنفيذية محمود فوزي قد أدي لهذا البلد خدمة جليلة وسأكتب علي صفحتي خواطر حول هذا الموضوع لمن يرغب في المتابعة".