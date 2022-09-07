الرئيس السيسى: نتطلع للتعاون مع أمريكا للتخفيف من تغير المناخ بأفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ "جون كيرى" التى ألقاها بالمنتدى، قائلا: "كلمة ملهمة ومسؤولية وموضوعية وتقدير لحجم الإرادة فى المشاركة لمجابهة هذا التحدى.. ونتطلع إلى التعاون مع الولايات المتحدة للتخفيف من آثار التغير المناخي في أفريقيا".

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، معربا عن تطلعه في البناء والتعاون خلال الفترة المقبلة، متابعا: "مجهزين مشروعات مدروسة بشكل جيد جدا وقوية وتساهم بشكل متميز في هذا المجال".

في نهاية كلمته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدي.. وخلال نوفمبر القادم سنتحرك بفعالية وقوة من أجل هذا الموضوع الأهم للبشرية بالكامل".