لقاءات السفير المصري بالبرتغال مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحادات الصناعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - قام السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدي لشبونة، بزيارة عمل لمدن الشمال البرتغالي شملت كل من مدن بورتو وكويمبرا وجيماريش وأفييرو، حيث التقى كبار المسئولين الحكوميين وممثلي الاتحادات الصناعية البرتغالية المعنية بصناعة المنسوجات، والجلود، وتصنيع وتعبئة الأسماك، بالإضافة إلى زيارة جامعة "كويمبرا"، وجامعة الأمم المتحدة فرع البرتغال، وعدة مؤسسات بحثية علمية وثقافية.

هذا، وقد تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز التعاون الثنائي على مختلف المستويات، وعلى رأسها تدشين برنامج تعاون ما بين مدينتي "بورتو" والإسكندرية وكذا مدينة "جيماريش" ومدينة الأقصر، خاصة في مجالات الثقافة والفنون ومشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، فضلاً عن التعاون ما بين جامعة القاهرة وكل من جامعة "كويمبرا"، وجامعة "بورتو" والإسكندرية، بالإضافة إلى التوافق مع جامعة الأمم المتحدة علي إطلاق تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للرقمنة، وإعداد برامج تدريب مدربين في هذا المجال للجانب المصري.

كما أظهرت عدة مؤسسات برتغالية علمية رغبتها واستعدادها للتعاون مع نظرائها المصريين في مجالات الفضاء، وبرامج تصنيع السيارات والبحوث البحرية.

وعلي جانب آخر، أظهرت اللقاءات بالاتحادات الصناعية البرتغالية رغبة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المصري العامل في صناعة المنسوجات، والجلود، وتصنيع وتعليب الأسماك.

تم تناول أيضاً حركة تنقل الأفراد ما بين البلدين وتشجيع السياحة البرتغالية للمقاصد السياحية المصرية، وذلك من خلال بدء دراسة الإمكانيات لإطلاق رحلات طيران مباشرة من مدينة "بورتو" لخدمة السائحين البرتغاليين في الشمال البرتغالي وتسهيل وصولهم إلى المقاصد السياحية، خاصةً في ظل نجاح تسيير رحلات الطيران العارض ما بين البلدين هذا العام وتسهيل حركة رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر.