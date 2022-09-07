شحاتة يشيد بالتنفيذ المتميز للمبنى... ويعقد اول اجتماع لمتابعة ” اجراءات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مشيدا بتنفيذ المبنى بهذا الشكل المتميز والراقي، وقال إنه سينقل العمل بالوزارة نقلة تكنولوجية تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن..وباشر الوزير بعض أعمال الوزارة بمكتبه بمبنى الوزارة الجديد.

واستمع الوزير في جولة تفقدية لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،رئيس اللجنة المختصة بمتابعة اجراءات الانتقال للعاصمة ، حيث تفقد شحاتة: مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات،ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية ،والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية و الحسابات.

وعقد " شحاته " اول اجتماع له بالمقر الجديد ، مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة اجراءات الانتقال "للعاصمة"لبحث الموقف الحالي بشأن الاستعدادات للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة ، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن البدء في تحديد اماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية تدريب العاملين وتأهيليهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين .

وجدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من ٧طوابق ، و٢٧١ مكتب بمساحة 18788متر مربع.

حضر الاجتماع : أشرف صادق مدير عام الإدارة العامة للأمن، ومحمد كمال مدير عام إدارة التحول الرقمي، وشيماء محمود مدير إدارة البرامج التخصصية ، ومحمد النحاس مدير إدارة التقييم والمتابعة.