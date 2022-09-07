سفير مصر فى بيروت يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى آخر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - بحث سفير مصر بلبنان، الدكتور ياسر علوى، مع نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى، إلياس بو صعب، آخر التطورات المحلية فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية في المنطقة.

ويسابق لبنان الزمن للاستقرار على تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي المكلف بتأليف الحكومة منذ شهر يونيو الماضي، إلا أن خلافات بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن، كما بدأت منذ بداية الشهر الجاري المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته بنهاية الشهر المقبل.