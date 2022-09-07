السيسي: العاصمة الإدارية جزء من المشروع الضخم للمدن الجديدة التي تستهدف تقليل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطوير التكنولوجيا بهدف الحد من الانبعاثات الحرارية، قائلا: "مهم جدا نشير إلى تطوير التقنيات التكنولوجية لإيجاد عالم خالى من الانبعاثات الحرارية.. عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بنولد 10 آلاف ميجا وات، سواء طاقة رياح أو شمسية.. ولدينا إمكانيات ضخمة جدا نستطيع من خلالها إيجاد طاقة نظيفة أو الهيدروجين الأخضر.. وده شغالين فيه كويس".

تابع الرئيس: "كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والتى ترتكز على الأمن الغذائى والطاقة، كما يوجد لدينا جهود متعددة فى إنتاج الطاقة المتجددة ومحطة بنبان فى أسوان ومستمرون في هذا المجال".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العاصمة الإدارية جزء من برنامج مصرى ضخم فى مدن الجيل الرابع الذكية التى تقلل من الانبعاثات، من بين 20 مدينة تقيمها مصر.

واصل الرئيس: "أخدنا هذا الخيار رغم أنه ضاغط علينا اقتصاديا، في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وفى ظل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، متابعا: "نسبة 40% استثمارات خضراء من نسبة الاستثمارات العامة، وتصل إلى 50% في 2025".

قال الرئيس: "مصر تساهم بـ 0.6% من الانبعاثات، وغم ذلك تعد الأكثر تعرضا لتغير المناخ.. والضرر الواقع عليها كبير جدا، ويجب تكاتف الجهود الأممية لتقديم الإعانات لضحايا الكوارث البيئية".