الأحوال المدنية تيسر على المواطنين.. 25 مركزا فى المولات التجارية

جدة - نرمين السيد - توسعت وزارة الداخلية فى التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية ومستخرجات الأحوال المدنية، لتخفيف الازدحام دون الحاجة للتوجه لمواقع الجهات الشرطية، إذ بلغ عددها ما يزيد عن 25 مركزا فى المولات التجارية والتجمعات، تعمل على مدار 12 ساعة يوميا ماعدا أيام الجمعة والإجازات.





ويمكن استخراج الوثائق المميكنة من 17 مول ومركز تسوق حيث تتيح تلك المراكز خدمة استخراج بطاقة الرقم القومى بـ175 جنيها من ماكينة الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بعد التحقق من هوية طالب الخدمة بنسبة 100% عن طريق مطابقة "بصمات الأصابع والوجه" بما هو مسجل بقاعده بيانات الرقم القومى لحظيا أثناء إنهاء الخدمة بما يمكن المواطن من طباعة جميع وثائق الأحوال المدنية "الميلاد - الوفاة - الزواج - الطلاق" من خلال ماكينة مخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشرى، مع توفير إمكانية الدفع النقدى واستلام إيصال السداد من خلال الماكينات على مدار الـ24 ساعة.

وانتشرت فروع الأحوال المدنية فى الكثير من الأماكن على النحو التالى

"سيتى ستارز، مول مصر الجديدة، مكسيم، مول التجمع الخامس، مطار القاهرة الدولى، سيتى سنتر، كارفور المعادى، سيتى سنتر ألماظة، تاون سنتر السلام، تاون سنتر السلام، مول طريق القاهرة الإسماعيلية، افينيو مول الرحال، مول العرب بالشيخ زايد، داندى مول بطريق القاهرة الإسكندرية، سيتى سنتر كارفور الإسكندرية، مول طنطا، جولف سيتى بالعبور، سيتى سنتر مول بالغردقة مراكز جديدة.

ومؤخرا تم افتتاح عدد من المراكز النموذجية لمواليد الخارج فى أماكن "أبراج منطقة العباسية، محطة مصر بمنطقة رمسيس، مجمع مدينتى السكنى بمنطقة الكرفت زون التجارية، كمبوند بروج السكنى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، مجمع سوديك بمنطقة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد، مول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر، مول مصر بمدينة 6 أكتوبر"، حيث تشهد تلك المراكز إقبالا جماهيريا كبيرا بسبب عمل ماكينة مصدرات التى تستخدم فى استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومى فى نفس اليوم وطوال 24 ساعةز

وانتشرت المراكز النموذجية للأحوال المدنية فى المحافظات، فى الأماكن التالية: "مول العبور التجارى بمدينة العبور، مول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بالقليوبية، مول سفن ستارز التجارى بمدينة السادات بالمنوفية، مول جرين بلازا بمنطقة سموحة فى الإسكندرية، مول سينزو التجارى بمدينة الغردقة، ومول الندى التجارى بمدينة المنيا الجديدة".

ووتوافر فى المراكز النموذجية للأحوال المدنية، ثلاثة أنواع من استمارة البطاقة الرقم القومى وتختلف أسعار كلا منها حسب المدة التى سيتم فيها استلام البطاقة الشخصية وهى الاستمارات: المميزة سعرها 170 جنيها ويتم استلامها بعد 24 ساعة فقط، العاجلة سعرها 120 جنيها ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام، العادية سعرها 45 جنيها ويتم استلامها بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.