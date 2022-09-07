القاهرة التاريخية تستعيد جمالها وحضارتها ورونقها (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستعيد عقارات القاهرة التاريخية، رونقها وحضارتها مجددا، تزامنا مع تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، الذى يجرى تنفيذه فى 5 مناطق، هى: المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح ومنطقة جنوب باب زويلة، منطقة حارة الروم وباب زويلة، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ومنطقة درب اللبانة.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، مراحل تطوير القاهرة التاريخية، والتطوير العمرانى لواجهات المبانى وتأهيل وإحياء هذه المناطق. ويتم إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فنادق بالخرابات القديمة، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات وجراج ميكانيكى.

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