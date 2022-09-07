الهيئة الإنجيلية تنجح فى نموذج الزراعة التعاقدية بالصعيد (صور)

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وتتبنى الهيئة قضية التوسع فى زراعة وإنتاج محصول دوار الشمس الزيتى؛ حيث يحتوى المحصول على نسبة من 40% إلى 45% من وزنه زيتًا جيدًا فى خواصه الطبيعية والكيمائية، مما يساعد على تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى من الزيت والتى قد تصل إلى 98%.
وقال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية: "إن الهيئة تسعى بكل خبرتها للمساهمة فى زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومنها المحاصيل الزيتية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية وشركات القطاع الخاص، لتنفيذ نماذج زراعية متكاملة تساهم فى تحقيق استراتيجيات الدولة للحد من الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائى".
وأضاف رئيس الإنجيلية: "سعداء بنجاح التجربة فى صعيد مصر ومستمرون فى تقديم الخدمات اللازمة بكل طاقتنا، والتى من شأنها توسيع الرقعة الزراعية وتحقق زيادة إنتاجية المزارعين، لتحسين المستوى المعيشى لهم ولأسرهم".
ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة: "إن الهيئة تتبع المنهج العلمى فى نموذج الزراعة التعاقدية من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات المصرية للعمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير الدعم الفنى من خلال الزيارات الميدانية الدورية للمزارعين المتعاقدين، ولمتابعة تنفيذ كافة التوصيات من خلال الاستشاريين. مما يساعد المزارعين على زيادة إنتاجيتهم ورفع المستوى الاقتصادى للمزارعين".
وأضافت "كما يعمل مركز الزراعات التعاقدية على متابعة بنود العقود بين الأطراف المعنية ومراحل توريد المحاصيل بالمواصفات القياسية المطلوبة طبقًا للتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال إنتاج الزيوت لضمان التزامات كل الأطراف المتعاقدة".
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