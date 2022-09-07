شرم الشيخ تتزين لاستقبال مؤتمر المناخ COP 27 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تتواصل الأعمال ليل نهار، لإنهاء التجهيزات والاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ، مؤتمر قمة المناخ COP 27، بتنفيذ مشروعات خدمية ورفع كفاءة مرافق حيوية داخل المدينة، وبينها تطوير طريق السلام وإنشاء ممشى سياحى بطول 5 كيلومترات.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز الأعمال المنفذة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، قبل القمة المزمع انطلاقها فى شهر نوفمبر المقبل. ويجرى تنفيذ أعمال تطوير طريق السلام، وتجهيز وتمهيد امتداد مركز المؤتمرات وساحة انتظار السيارات، فى إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ COP 27.

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